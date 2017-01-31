 

Мятежники казнили российских пилотов

 

Вооруженные силы Демократической Республики Конго (ДРК) сообщили о том, что два российских пилота погибли от рук мятежников. Соответствующее заявление цитирует La Voix de l’Amérique.

По словам генерала армии ДРК Леона Мушале, два вертолета Ми-24 разбились во время патрульного облета в провинции Северное Киву из-за сложных погодных условий. На месте катастрофы обнаружили тела трех человек — одного конголезского военного и двух пилотов — граждан России.

По некоторым данным, они попали в руки повстанцев из военизированной группировки М23 («Движение 23 марта») и были убиты после пыток. Еще один россиянин якобы находится в плену у мятежников. Недалеко от места катастрофы миротворцы ООН нашли пятерых раненых — трое из них граждане России. Все они доставлены в больницу.

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