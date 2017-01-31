В Донбассе ранен российский репортер

В Донецке ранен оператор российского телеканала Life Павел Чуприна, сообщается на сайте канала. По предварительной информации, он получил сквозное осколочное ранение в ногу.

По информации ТАСС, также был ранен журналист Донецкого агентства новостей (ДАН). На сайте агентства о ранении его сотрудника не сообщается.

Группа российских журналистов работала вместе с представителями местных СМИ в Киевском районе Донецка. Как ранее передавало ДАН, представители прессы попали под обстрел украинских силовиков.