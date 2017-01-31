 

В Азербайджане 5100 зарегистрированных СМИ

 

"Общая статистика получивших госрегистрацию в Азербайджане некоммерческих организаций превысила 4 300, а СМИ - 5 100".

Как сообщает Report, об этом на прошедшем 31 января в Минюсте расширенном заседании коллегии заявил министр юстиции Фикрет Мамедов.

По его словам, по распоряжению главы государства, для поддержки деятельности институтов гражданского общества, упрощения процедуры выдачи грантов и обеспечения прозрачности, приступили к применению системы "единого окна" в процедуре выдачи иностранными донорами грантов на территории страны. В этой связи Министерством юстиции осуществлен ряд мероприятий.

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В Азербайджане 5100 зарегистрированных СМИ
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