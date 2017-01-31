 

Мир больше не считает Китай "дешевым"

 

Устоявшееся восприятие Китая как мировой фабрики потеряло свою актуальность. Согласно результатам ежегодного исследования компании IHS Markit, доля респондентов, которые согласны, что Китай является местом привлечения дешевых ресурсов, впервые сократилась до уровня менее 50% в 2016 году.

Как считает аналитик IHS Markit Пол Робинсон, это заметное снижение с 70% при опросе 2012 года.

В течение многих лет компании по всему миру переводили производственные операции в Китай, чтобы воспользоваться выгодами дешевой рабочей силы. В последние годы, однако, зарплаты в частном секторе Китая выросли, что снизило привлекательность страны для фирм, стремящихся к экономии.

"Результаты опроса указывают на превращение Китая в страну, где сосредоточены глобальные цепочки поставок, а не просто источник дешевых ресурсов", - сказал П.Робинсон.

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