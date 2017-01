Трамп недоволен ценами на лекарства

Президент США Дональд Трамп на встрече с главами нескольких фармацевтических компаний призвал их увеличить производство в стране, снизить цены и пообещал сократить время ожидания утверждения новых лекарств. Об этом сообщает агентство Рейтер.

Во вторник американский лидер встречался с главами таких компаний, как Novartis AG, Merck & Co, Johnson & Johnson, Celgene, Eli Lilly & Co, Amgen. На встрече также присутствовал глава ассоциации представителей фармацевтического бизнеса Pharmaceutical Research and Manufacturers of America.

Республиканец Дональд Трамп вступил в должность президента США 20 января.