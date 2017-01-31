 

Королева помиловала почти 50 тысяч геев

 

Королева Великобритании Елизавета II даровала посмертное помилование 49 тысячам гомосексуалистов. Об этом сообщает The Guardian.

Она подписала соответствующий закон во вторник, 31 января. Документ получил название «закон Алана Тьюринга» по названию аналогичного королевского прощения, дарованного знаменитому математику-гомосексуалисту, покончившему с собой в 1954 году.

«Это воистину памятный день, — заявил заместитель министра юстиции Сэм Гийма. — Мы никогда не сможем восполнить причиненный вред, но мы извинились за него и предприняли все возможное, чтобы исправить его. Я необычайно горд, что "закон Тьюринга" принят нашим кабинетом».

В общей сложности под королевское прощение подпали 49 тысяч человек — они были обвинены по статьям, которых сейчас нет в законодательстве. Гомосексуализм в Соединенном Королевстве считался уголовным преступлением до 1967 года, но в отдельных частях страны и дольше: в Шотландии до 1980 года, в Северной Ирландии — до 1982 г. Вплоть до XIX века за него полагалась смертная казнь, позже ее заменили на тюремное заключение. 

1117 просмотров


Старости
Университет «Кавказ» признали террористической организацией
Университет «Кавказ» признали террористической организацией Прокуратура Стамбула
Наша погода
Сегодня 1° / -1°
2 Фев 3° / -1°
3 Фев 4° / 0°
4 Фев 6° / 2°

Наши деньги
1 USD   =   1.9165 AZN
1 EUR   =   2.05 AZN
1 RUB   =   0.032 AZN


Новостная лента

Ильхам Алиев: «В Азербайджане откроются десятки тысяч рабочих мест»
Ильхам Алиев: «Чиновники не должны допускать высокомерия»
Ильхам Алиев об импорте и экономии валютных резервов
Уничтожен "третий человек" в ИГИЛ
В Турции задержали пресс-секретаря прокурдской партии
Королева помиловала почти 50 тысяч геев
Трамп недоволен ценами на лекарства
Нефть дорожает из-за соглашения ОПЕК
Леонид Парфенов спел на азербайджанском Видео
Ирак отказался вводить санкции против США
В Сабирабаде машина сбила девочку
В Индии загорелось здание парламента
Мир больше не считает Китай "дешевым"
В Азербайджане 5100 зарегистрированных СМИ
В Донбассе ранен российский репортер
Мятежники казнили российских пилотов
Цепная авария в Баку много пострадавших
В Азербайджане поднимутся цены на бензин (Премиум) через несколько часов
Греческие корабли приблизились к турецкому острову Возникла напряженность
Сотрудников ФСБ обвинили в работе на ЦРУ громкое дело
В Словении начали организовывать туры «по стопам Мелании Трамп»
Навальный будет судиться с НТВ
В России ввели налог на снег и дождь
Трамп продолжит политику Обамы по защите секс-меньшинств
Ганимат Захид вымогал деньги у этих чиновников список имен