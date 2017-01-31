 

Уничтожен "третий человек" в ИГИЛ

 

Один из главарей террористической группировки ИГИЛ, приближенный к лидеру этой организации Абу Бакру аль-Багдади, ликвидирован к западу от Мосула. Об этом сообщил иракский информационный портал IBNNews.

Экстремист по имени Абдалла Юсеф, известный также по прозвищу Абу Бакр аль-Хатуни и по версии портала считающийся "третьим человеком" в иерархии ИГИЛ, был убит в районе города Талль-Афар (в 50 км к западу от Мосула) во время спецоперации. Каких-либо других подробностей не приводится. Пока также неизвестно, кто именно проводил этот рейд.

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