 

Ильхам Алиев об импорте и экономии валютных резервов

 

Выступая с заключительной речью на конференции, посвященной итогам третьего года реализации "Государственной программы социально-экономического развития регионов Азербайджана на 2014-2018 годы" президент Азербайджана Ильхам Алиев затронул вопросы продовольственной безопасности, снижения импортозависимости и развития экспорта.

Глава государства перечислил целый ряд продукции, которой Азербайджан полностью себя обеспечивает, а также назвал сферы, в которых еще предстоит проделать большую работу.

Ильхам Алиев заявил, что необходимо максимально сократить зависимость от импорта, а также экономить валютные резервы страны. В своем выступлении президент с сожалением отметил, что работа по заготовке шерсти в стране построена не на должном уровне.

"Я поинтересовался, у нас есть всего один заготовительный пункт. Это, конечно, неприемлемо. В этом году в различных регионах необходимо создать по меньшей мере 10 заготовительных центров. Здесь тоже должна проводиться централизованная политика как для местного производства, так и для экспорта за рубеж. Мы должны использовать и эти возможности, здесь, конечно, необходимо принять комплексные меры. Здесь есть вопросы и заготовки, и породы, и экспортного потенциала. Мы должны использовать любую сферу, чтобы в определенной степени компенсировать сокращение валюты, поступающей от нефти, за счет других отраслей",- сказал Ильхам Алиев.

Президент Азербайджана также сказал, что для выхода на внешние рынки сейчас проводится работа на межгосударственном уровне.

"В ходе встреч с моими коллегами я всегда ставлю этот вопрос, чтобы Азербайджан расширил свои экспортные возможности. Мы пришли к решению о создании в нескольких странах азербайджанских торговых домов. Работа в этом направлении ведется. Это важно для пропаганды, в то же время может расширить наши экспортные возможности. В ближайшее время планируется открытие таких торговых домов», - сказал он.

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