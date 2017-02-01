Ильхам Алиев: «Чиновники не должны допускать высокомерия»

В своей заключительной речи на конференции, посвященной итогам третьего года реализации "Государственной программы социально-экономического развития регионов Азербайджана на 2014-2018 годы" президент Азербайджана Ильхам Алиев выступил с предупреждением в адрес чиновников.

«Я неоднократно высказывал свои мысли по этому поводу, и сегодня хочу сказать, чтобы каждый знал, слышал это и сделал вывод. Чиновники живут для народа, а не наоборот. Чиновник – служитель народа, он должен служить, помогать гражданам, не допускать высокомерия. Не выдвигать тех или иных незаконных требований. Вести себя скромно. Сам он и члены его семьи должны быть примером. Он не должен заниматься взяточничеством, грабежом. Чиновник должен быть именно таким, как я сказал», - сказал глава государства.