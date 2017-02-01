Ильхам Алиев: «В Азербайджане откроются десятки тысяч рабочих мест»

В этом году откроются 42 тысячи общественных рабочих мест, сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в заключительной речи на конференции, посвященной итогам третьего года реализации "Государственной программы социально-экономического развития регионов Азербайджана на 2014-2018 годы".

"Мы и в прошлом году приняли меры, связанные с открытием общественных рабочих мест, они будут приняты и в этом году. Эти рабочие места открываются для предотвращения возможной безработицы. Это – общественные работы. В регионах откроются рабочие места, связанные с ремонтом и строительством, обслуживанием озеленительных зон. Такие рабочие места будут открыты и по линии государственных компаний", - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев добавил, что только в сфере общественных услуг будут открыты 42 тысячи рабочих мест.

"За счет других принятых мер будут открыты десятки тысяч рабочих мест, таким образом, безработица в Азербайджане, как всегда, останется на низком уровне", - сказал глава государства.