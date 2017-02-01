 

Рубль резко подешевел

 

Курс евро на Московской бирже вечером 31 января впервые с начала 2017 года достиг 65 рублей. Об этом свидетельствует ход торгов.

По данным на 23:30, европейская валюта дорожала на 1,5 процента — до 65,05 рубля. Курс доллара поднялся на 0,44 процента — до 60,2 рубля.

Рубль продолжил слабеть несмотря на рост цен на нефть: так, стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле на бирже ICE в Лондоне выросла на 0,42 процента — до 55,55 доллара за баррель. Влияние на российскую валюту оказывает решение Минфина начать с февраля операции по покупке и продаже иностранной валюты.

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