Конгресс США обсудит применение военной силы против Ирана

Резолюция о применении военной силы против Ирана внесена в Конгресс США, как свидетельствует база данных законодательных актов конгресса, передает РИА Новости. Резолюцию под названием "Разрешение на использование силы против Ирана" предложил депутат палаты представителей от Флориды Элси Хастингс.

"Президенту разрешается использовать Вооруженные силы Соединенных Штатов по усмотрению президента с тем, чтобы достичь цели по предотвращению получения Ираном ядерного оружия", — говорится в резолюции.

Никаких действий по резолюции до настоящего времени не предпринимались и ее принятие обеими палатами Конгресса выглядит крайне маловероятным.

Действующая администрация Дональда Трампа ничего не говорила о планах применить силу против Ирана. Несмотря на резкую критику в адрес соглашения международного сообщества с Ираном, Трамп пока не призывал отменить это соглашение.