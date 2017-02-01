 

В США эвакуировали еврейские центры

 

Несколько еврейских центров в США были эвакуированы из соображений безопасности после сообщения о заложенных на их территориях бомбах, передает РИА Новости.

Сообщается, что во вторник утром анонимные сообщения о бомбах поступили в еврейские центры, расположенные в различных штатах США, в том числе в Нью-Джерси, Коннектикуте, Калифорнии, Колорадо и Юте.

Как передает телеканал, сообщения о якобы заложенных бомбах в еврейских центрах на территории США поступали несколько раз с начала года. Так, 9 января, анонимные угрозы поступили в адрес 16 центров в девяти штатах США. Примерно через неделю анонимные телефонные звонки о заложенных взрывных устройствах получили около 28 еврейских культурных центров в 17 штатах США. В результате инцидента никто не пострадал. Взрывчатка также не была обнаружена.

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