 

Белый дом игнорирует CNN

 

Белый дом отказался посылать своих представителей на программы телеканала CNN, лишая таким образом телеканал голоса администрации в своем эфире, пишет газета Politico.

"Мы посылаем своих представителей в места, где, как мы думаем, имеет смысл продвигать нашу программу действий", — приводит газета слова одного из чиновников Белого дома. Он добавил, что CNN не является таким местом. При этом он отметил, что запрет не является постоянным. Один из репортеров телеканала в свою очередь заявил, что Белый дом пытается наказать CNN и снизить рейтинги канала.

Как отмечает газета, чиновники администрации по-прежнему продолжают отвечать на вопросы репортеров телеканала. Тем не менее, пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер и советник президента США Келлиэнн Конуэй в последнее время не появлялись в эфире CNN.

По данным газеты, Спайсер опроверг данную информацию, заявив, что отвечает на вопросы репортеров телеканала на ежедневных брифингах. Несмотря на это, он отметил, что "не собирается сидеть и общаться с людьми, которые не имеют никакого желания что-либо правильно понять".

Ранее телеканал CNN сообщил со ссылкой на неназванных американских чиновников, что спецслужбы США сообщили уходящему президенту страны Бараку Обаме и Трампу о своих подозрениях относительно того, что некие "российские агенты" обладают компрометирующей информацией о миллиардере, но точных подтверждений этих предположений у американского разведсообщества нет. Анонимный доклад на эту тему опубликовал BuzzFeed.

Трамп известен своими сложными отношениями с американскими СМИ, большинство которых он обвиняет в необъективности и непрофессионализме. Из ведущих СМИ, помимо New York Times и Washington Post, объектами его критики становился и телеканал CNN, аббревиатуру которого политик расшифровывал как "Clinton News Network" ("Новостная сеть Клинтон"), утверждая, что телеканал помогал на выборах его сопернице Хиллари Клинтон.

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