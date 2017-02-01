Германия разработает карту рисков сейсмоопасных зон Баку

Проект микрорайонирования Баку и Абшеронского полуострова стартует в апреле, сообщили в Республиканском центре сейсмологической службы (РЦСС) Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), передает Trend.

Проект предусматривает разработку карты рисков сейсмического микрорайонирования сейсмоопасных зон. Будет составлена карта участков, где по балльной шкале будут оцениваться сейсмоактивность, влияние на инфраструктуру водоснабжения, газоснабжения и так далее. Работы будут проводиться Геологической службой Германии.

"Все работы согласованы, и в апреле в Азербайджан прибудут специалисты из Германии. Первоначально пилотный проект предусматривается запустить в Сабаильском районе города Баку, где будут оцениваться отдельные участки. Затем работы будут расширены по территории столицы и Абшеронскому полуострову", - сказали в РЦСС.

Контракт на реализацию проекта был подписан между РЦСС и Геологической службой Германии в сентябре 2016 года. Срок реализации проекта - два года.