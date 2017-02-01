 

Трамп послал армию строить нефтепровод в Дакоте

 

Исполняющий обязанности министра армии США Роберт Спиэр отдал указание инженерному командованию сухопутных войск США активизировать усилия по строительству нефтепровода Dakota Access Pipeline под рекой Миссури, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на сенатора США от штата Северная Дакота Джона Хувена.

В середине января Трамп подписал указ о возобновлении проекта строительства двух нефтепроводов — Keystone XL и Dakota Access Pipeline, проекты которых вызывали большие споры в американском обществе. Касаясь первого из них, президент отметил, что США намерены заново провести переговоры по некоторым условиям.

По данным агентства, одно из племен, выступающее против строительства нефтепровода в Северной Дакоте, пообещало пожаловаться в суд на решение министерства армии США.

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