 

СМИ нашли Обаму на карибском острове

 

Бывший президент США Барак Обама и его супруга Мишель отдыхают на Британских Виргинских островах в обществе миллиардера, владельца Virgin Group Ричарда Брэнсона. Об этом сообщает портал TMZ, который опубликовал серию фотографий бывшего главы Белого дома на Карибах.

Супруги Обама, по информации таблоида, прилетели на остров Неккер, принадлежащий британскому миллиардеру, неделю назад. На снимках, опубликованных TMZ, бывший глава Белого дома запечатлен в бейсболке и темных очках. Как отмечает издание, ничто не указывает на то, что он стремится вернуться в США, охваченные протестами из-за указа нового президента Дональда Трампа об ужесточении иммиграционной политики.

31 января стало известно, что Обама поддержал протесты против своего преемника, заявив, что граждане, участвующие в них, реализуют свое конституционное право на собрания. Бывший президент подчеркнул, что решение Трампа об ограничении миграции, в частности, о приостановке приема беженцев, представляет угрозу американским ценностям.

Трамп 27 января подписал указ, согласно которому на территорию США запрещается въезд обладателям грин-карт — гражданам Ирана, Ирака, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана. Кроме того, сроком на 120 дней приостановлен прием сирийских беженцев. В документе отмечается, что въезд в страну сирийских мигрантов наносит ущерб интересам Соединенных Штатов.

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