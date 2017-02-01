Глава Nike пообещал защитить сотрудников и атлетов от указа Трампа

Глава компании Nike Марк Паркер написал письмо своим сотрудникам, в котором поддержал людей из семи мусульманских стран, которых не пускают в США из-за указа президента Дональда Трампа, сообщает Dazed.

«Nike верит в мир, где каждый отмечает силу многообразия. Несмотря на то, являетесь ли вы религиозным и последователем какой-либо религии, откуда вы родом или кого вы любите, индивидуальный опыт каждого — это то, что делает нас сильнее в целом», — говорится в его сообщении.

Паркер отметил, что эти ценности находятся под угрозой из-за недавнего указа Трампа.

«Это политика, которую мы не поддерживаем», — подчеркнул глава компании в письме сотрудникам.

Он добавил, что они будут делать все, что в их силах, чтобы обеспечить безопасность «каждого члена нашей семьи: наших коллег, наших атлетов и наших любимых».