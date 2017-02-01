 

Apple отчиталась о рекордных продажах iPhone

 

Компания Apple отчиталась о рекордной за всю свою историю квартальной выручке. Согласно отчетности, поступления от продаж за последние три месяца прошлого года составили 78,4 млрд долларов, передает BBC News.

По словам генерального директора Apple Тима Кука, за четвертый квартал минувшего года Apple продала больше смартфонов iPhone, чем когда-либо прежде.

Всего с октября по конец декабря 2016 года компания продала 78,29 млн смартфонов iPhone. В 2015 году за аналогичный период было продано 74,78 млн смартфонов Apple.

По данным компании, рекордной оказалась и выручка от продаж компьютеров Mac и "умных часов" Apple Watch, а также от продажи ряда сервисов Apple.

За несколько часов после представления отчетности за последний квартал 2016 года акции Apple выросли в цене на 3%.

На iPhone приходится традиционно примерно две трети всех доходов Apple. В начале сентября 2016 года компания представила новые версии своего смартфона - iPhone 7 и iPhone 7 Plus.

На протяжении трех предыдущих кварталов выручка Apple падала - в основном из-за роста конкуренции со стороны китайских производителей и падения спроса на продукцию компании в Китае.

В апреле 2016 года компании Apple впервые с 2003 года пришлось сообщить о падении выручки.

Ранее стало известно, что Тим Кук получил в прошедшем финансовом году зарплату и бонусы на общую сумму 8,85 млн долларов - на 1,55 млн меньше, чем годом ранее. Зарплаты и бонусы всех руководителей высшего звена Apple были урезаны из-за снижения показателей по продажам и прибыли.

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