Президент Израиля извинился перед Мексикой за Нетаньяху

Президент Израиля Реувен Ривлин извинился перед коллегой из Мексики за недавний пост в социальных сетях израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху, который власти латиноамериканской страны расценили как поддержку планов США построить стену вдоль совместной границы, сообщает РИА Новости.

«Я прошу прощения за любой вред, причиненный в результате этого недоразумения, но мы должны помнить, что речь идет о недоразумении. Я уверен, что мы сможем оставить вопрос позади нас», - приводит пресс-служба главы еврейского государства слова Ривлина, который побеседовал по телефону с президентом Мексики Энрике Пеньей Ньето.

«Я уверен, что никто не намеревался проводить параллели между ситуацией Израиля и ситуацией Мексики», - добавил он.

Пенья Ньето сказал, что твит нанес урон сотрудничеству двух стран. Тем не менее президент заверил собеседника в желании Мексики сохранить хорошие отношения с Израилем.

В субботу Нетаньяху написал в Twitter и Facebook: «Президент Дональд Трамп прав. Я построил заградительную стену вдоль южной границы Израиля. Это полностью прекратило поток нелегальной иммиграции. Отличный результат. Отличная идея».