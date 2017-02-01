В России автобус замерз на пути в Баку

В ночь на 1 февраля на территории Ставропольского края произошла авария частного микроавтобуса, направлявшегося в Баку, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по краю.

Автобус "Мерседес" направлялся из Сочи в Баку, но вынужден был остановиться в 2:50 у села Стародубского на дороге Кочубей-Зеленокумск-Минеральные Воды, так как из-за холодов в баках машины замерзла солярка.

"В автобусе находилось 20 человек, из них двое детей. В настоящее время они размещены в сельском детском саду. Организовано горячее питание, предоставлены места для отдыха", - цитирует агентство ставропольских спасателей.

Сейчас ремонт автобуса ведется под охраной ГИБДД, а за порядком в детском саду следит наряд ППС.