Украина возглавила Совбез ООН

Украина с 1 февраля 2017 года на месяц переняла у Швеции председательство в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций. Об этом сообщается на сайте Совбеза.

В ближайшее время должна быть утверждена программа работы Совбеза на предстоящий период. Кресло председателя СБ ООН займет посол Украины при организации Владимир Ельченко.

В марте председательство в Совбезе ООН перейдет к Великобритании.

Отметим, Украина является одним из десяти непостоянных членов Совбеза ООН.

Накануне Совет Безопасности ООН выразил обеспокоенность ухудшением ситуации на востоке Украины и призвал немедленно восстановить режим прекращения огня.

Напомним, открытое заседание Совбеза ООН по ситуации в Украине состоится 2 февраля.