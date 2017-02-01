 

Спецоперация СГБ: уничтожены террористы обновлено

Автор: Отдел информации 

Сотрудниками Службы государственной безопасности Азербайджана 31 января была проведена спецоперация, в результате которой уничтожены четыре террориста, сообщили haqqin.az в отделе по связям с общественностью СГБ.

Согласно сообщению, группа граждан Азербайджана, присягнув международной террористической группировке, действующей за пределами Азербайджана, на почве религиозного экстремизма, добыв оружие и взрывчатые вещества, планировала теракты в различных регионах страны. В результате проведенного Службой государственной безопасности Азербайджана расследования информация нашла свое подтверждение, и было принято решение о проведении неотложных мероприятий.

31 января 2017 года была проведена спецоперация по задержанию граждан Азербайджана М.Улубекова по прозвищу «Абу Хафса», Г.Дамирова по прозвищу «Абдулгариб», Ф.Садыхова по прозвищу «Абдулхалид», Т.Алмамедова и С.Мамедова по прозвищу «Абдулла», подозреваемых в подготовке терактов.

В ходе спецоперации участники преступной группы М.Улубеков, Т.Алмамедов, Г.Дамиров и С.Мамедов, оказав сопротивление, открыли огонь из автоматов и пистолетов по спецгруппе СГБ. Специальная оперативная группа СГБ, в соответствии с законодательством, применив табельное оружие, уничтожила этих террористов.

Ф.Садыхов задержан.

В настоящее время проводятся оперативно-следственные мероприятия.

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