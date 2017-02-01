 

Транспортно-коммунальный коллапс в Баку

Автор: Отдел информации 

Обильный снегопад в Баку по традиции принес множество проблем в столицу. Хотя Бакинский аэропорт отрапортовал, что работает в штатном режиме, коммунальные и транспортные структуры вновь оказались не готовы, передают корреспонденты haqqin.az.

Прежде всего речь идет о спальных районах города. Сотни, если не тысячи людей не смогли добраться до работы или опоздали, отвезти детей в садики и школы. В большинстве дворов, особенно находящихся на высоте, автомобилисты из-за снега и наледи не смогли выехать. Не работали такси, а немногие автобусы BakuBus просто не могли вместить всех пассажиров.

К этому добавились отключения электричества и отопления, сообщили жители Хатаинского района.

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