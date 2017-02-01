 

Совбез Турции об урегулировании в Сирии

 

Анкара продолжит предпринимать усилия по политическому урегулированию в Сирии, говорится в заявлении, принятом по итогам заседания Совета национальной безопасности Турции, которое прошло под председательством президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана и продолжалось восемь часов.

"Участники заседания подчеркнули значимость сохранения режима перемирия в Сирии. В связи с этим были подробно обсуждены итоги встречи по Сирии в Астане. Турция продолжит шаги по продвижению политического процесса в Сирии… Было отмечено, что партнерство с террористическими организациями и поставки им оружия – основа для распространения терроризма", — говорится в заявлении

Отмечается также, что Турция сохраняет решимость продолжить активную борьбу с терроризмом в стране и за рубежом. В документе упоминаются теракты и вооруженные атаки, осуществленные в последние месяцы "боевиками террористической группировки "Исламское государство", ПКК и сторонниками течения Фетхуллаха Гюлена", в том числе террористические атаки в Стамбуле, Кайсери и Измире, а также убийство посла России в Анкаре Андрея Карлова.

Сообщается, что участники заседания обсудили тему кипрского урегулирования и сошлись во мнении, что многолетний конфликт необходимо "урегулировать с учетом прав и интересов народа Турецкой Республики Северного Кипра", признанной только Турцией.

350 просмотров


Старости
Университет «Кавказ» признали террористической организацией
Университет «Кавказ» признали террористической организацией Прокуратура Стамбула
Наша погода
Сегодня 1° / -1°
2 Фев 3° / -1°
3 Фев 5° / 0°
4 Фев 7° / 2°

Наши деньги
1 USD   =   1.92 AZN
1 EUR   =   2.0719 AZN
1 RUB   =   0.0319 AZN


Новостная лента

Турция потратит полмиллиарда на модернизацию своих танков
На юге Афганистана боевики обстреляли город
МИД Ирана об испытаниях баллистических ракет
Совбез Турции об урегулировании в Сирии
В Каспийском море найден труп мужчины
Транспортно-коммунальный коллапс в Баку
Спецоперация СГБ: уничтожены террористы обновлено
Украина возглавила Совбез ООН
В России автобус замерз на пути в Баку
В Баку сын сжег своего отца обновлено
Президент Израиля извинился перед Мексикой за Нетаньяху
Глава EITI на переговорах с Ильхамом Алиевым
Apple отчиталась о рекордных продажах iPhone
Армянские войска вновь обстреляли азербайджанские позиции
Глава Nike пообещал защитить сотрудников и атлетов от указа Трампа
Житель Билясувара расстрелял брата и односельчанина
Снегопад не повлиял на работу Бакинского аэропорта
СМИ нашли Обаму на карибском острове
Трамп послал армию строить нефтепровод в Дакоте
Германия разработает карту рисков сейсмоопасных зон Баку
Белый дом игнорирует CNN
ООН призвала прекратить боевые действия в Донбассе
В США эвакуировали еврейские центры
Конгресс США обсудит применение военной силы против Ирана
Рубль резко подешевел