Совбез Турции об урегулировании в Сирии

Анкара продолжит предпринимать усилия по политическому урегулированию в Сирии, говорится в заявлении, принятом по итогам заседания Совета национальной безопасности Турции, которое прошло под председательством президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана и продолжалось восемь часов.

"Участники заседания подчеркнули значимость сохранения режима перемирия в Сирии. В связи с этим были подробно обсуждены итоги встречи по Сирии в Астане. Турция продолжит шаги по продвижению политического процесса в Сирии… Было отмечено, что партнерство с террористическими организациями и поставки им оружия – основа для распространения терроризма", — говорится в заявлении

Отмечается также, что Турция сохраняет решимость продолжить активную борьбу с терроризмом в стране и за рубежом. В документе упоминаются теракты и вооруженные атаки, осуществленные в последние месяцы "боевиками террористической группировки "Исламское государство", ПКК и сторонниками течения Фетхуллаха Гюлена", в том числе террористические атаки в Стамбуле, Кайсери и Измире, а также убийство посла России в Анкаре Андрея Карлова.

Сообщается, что участники заседания обсудили тему кипрского урегулирования и сошлись во мнении, что многолетний конфликт необходимо "урегулировать с учетом прав и интересов народа Турецкой Республики Северного Кипра", признанной только Турцией.