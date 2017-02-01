МИД Ирана об испытаниях баллистических ракет

Ракетные испытания являются неотъемлемым правом Ирана для защиты национальных интересов и безопасности, сказал представитель иранского Министерства иностранных дел Бахрам Гасеми, сообщает IRNA со ссылкой на пресс-службу внешнеполитического ведомства.

«Подчеркиваем принципиальную позицию Исламской Республики, что любое испытание баллистических ракет осуществляется в рамках неотъемлемого права Ирана на безопасность и не нарушает международных обязательств страны», - сказал представитель МИД.

Гасеми подчеркнул, что ракетная программа Ирана носит оборонный характер. «Ни одна из баллистических ракет Ирана не способна нести ядерных боеголовок, поэтому ракетная программа не входит в компетенцию резолюции 2231 СБ ООН по ядерной сделке Ирана», - пояснил Гасеми.

По словам официальных лиц США, Тегеран осуществил испытательный запуск баллистической ракеты средней дальности 29 января.

Миссия США при Организации Объединенных Наций заявила, что просит Совет Безопасности ООН провести экстренное совещание за закрытыми дверями, чтобы обсудить этот запуск.