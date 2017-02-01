 

Гражданин Азербайджана убил соотечественника и явился с повинной

Автор: Отдел информации 

Рамешковский районный суд Тверской области России рассмотрит уголовное дело по обвинению гражданина Азербайджана в совершении убийства, сообщает haqqin.az со ссылкой на российское издание «Бизнес-новости онлайн».

Как сообщает прокуратура области, в августе 2016 года азербайджанец совершил убийство своего соотечественника, приехавшего к нему в деревню Дуловское Тверской области из Нижнего Новгорода. Мужчины поругались, и обвиняемый нанес жертве несколько ударов кухонным ножом.

Скрываться от правоохранительных органов он не стал, погрузил тело потерпевшего в его машину и привез в Центральное отделение полиции в Твери, где написал явку с повинной.

Имена убийцы и жертвы не сообщаются.

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