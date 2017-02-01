 

Морозы в Баку сохранятся

 

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Однако утром в отдельных местах возможен слабый снег. Северо-западный ветер днем перейдет на юго-западный, сообщает Национальный департамент гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.

Ночью температура воздуха составит 2-6 градусов мороза, днем 1-4 градуса тепла, в Баку ночью 4-6 градусов мороза, днем 1-3 градуса тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы – 769 мм рт. ст. Относительная влажность составит 85-95%.

Дороги покроются льдом.

Что касается погодных условий в районах Азербайджана, в некоторых местах есть вероятность снега, днем в большинстве районов осадки в основном не ожидаются. Местами туман. Возможен западный ветер.

Ночью температура воздуха составит 4-9 градусов мороза, днем от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, в горах ночью ожидается 15-20 градусов ниже нуля, днем – минус 1-6.

На дорогах гололедица.

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