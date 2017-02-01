 

Грузины требуют обнародовать договор с «Газпромом» Акция в Тбилиси

 

Акция с требованием разглашения условий нового договора между правительством Грузии и «Газпромом» проходит в Тбилиси перед зданием правительственной администрации с участием оппозиционной партии «Единое национальное движение» и ее сторонников, передает РИА Новости.

Ранее грузинская сторона приняла решение согласиться с предложением «Газпром экспорта» и получать за транзит «голубого топлива» из России в Армению оплату деньгами, а не газом. Кроме того, согласно договоренности, Грузия в случае необходимости будет получать из России газ не за 215 долларов за тысячу кубометров, а за 185 долларов. Грузинские оппозиционеры и 80 неправительственных организаций раскритиковали новое соглашение с «Газпромом» и обратились к правительству с требованием обнародовать данный договор. Министра энергетики также призвали прибыть в парламент, чтобы ответить на вопросы по договору.

«Главная причина, по которой мы сегодня собрались, это напоминание правительству о своих обязательствах. Руководство обязуется разгласить все соглашения и проходящие переговоры», — заявил журналистам участник акции Вахтанг Беридзе.

Член Нацдвижения Георгий Ониани считает неприемлемым, что «общество не информировано о том, какую сумму получает Грузия за транзит одного кубометра газа, по законодательству какой страны решается спор в случае его появления, когда конкретно был подписан договор».

Ранее министр энергетики Каха Каладзе сообщил, что грузинская сторона не может разгласить детали договора по своему желанию, и для этого необходимо согласие обеих сторон.

Новое соглашение с «Газпромом» также критикует президент страны Георгий Маргвелашвили. Ранее пресс-спикер президента Эка Мишвеладзе сообщила, что, по мнению главы государства, грузинская сторона могла бы минимизировать убытки при оформлении нового соглашения с «Газпром экспортом», а также что условия нового договора хуже прежних.

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Грузины требуют обнародовать договор с «Газпромом» Акция в Тбилиси
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