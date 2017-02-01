Сопредседатели Минской группы готовят встречу Мамедъярова и Налбандяна

Сопредседатели МГ ОБСЕ работают над организацией следующей встречи министров иностранных дел Азербайджана и Армении, сообщил сегодня новоназначенный американский сопредседатель Ричард Хогланд, передает Trend.

«В настоящее время вместе с коллегами-сопредседателями мы обсуждаем выбор оптимального момента для встречи глав МИД, а также наиболее подходящее время для следующего визита сопредседателей в регион», — сказал он.

Американский дипломат отметил, что с нетерпением ожидает возможности совершить визиты в Азербайджан и Армению.

Ранее министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров заявил, что 17-19 февраля в Мюнхене на конференции по безопасности планируется его встреча с сопредседателями Минской группы ОБСЕ.