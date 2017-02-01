 

Роухани обвинил США в нарушении международного права

 

США продемонстрировали свою дискриминационную позицию в отношении других стран и нежелание учитывать существующие международные нормы, сказал президент Ирана Хасан Роухани. Об этом сообщает информагентство Tasnim.

«Сегодня не то время, когда можно разъединять народы»,  сказал президент Ирана, добавив, что отмена виз для граждан других стран  это подход политического новичка.

Роухани также назвал ложью заявления правительства США о том, что Вашингтон выступает только против правительства Исламской Республики и считает дружественным народ Ирана.

Президент США Дональд Трамп подписал 27 января правительственное распоряжение о приостановке приема беженцев и ввел 120-дневный запрет на выдачу виз для въезда в США лицам, прибывающим из Ирана, Ирака, Ливии, Сомали, Судана, Сирии и Йемена.

Иран 29 января вызвал посла Швейцарии, который представляет интересы Вашингтона, чтобы выразить протест в связи с указом Трампа.

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