Роухани обвинил США в нарушении международного права

США продемонстрировали свою дискриминационную позицию в отношении других стран и нежелание учитывать существующие международные нормы, сказал президент Ирана Хасан Роухани. Об этом сообщает информагентство Tasnim.

«Сегодня не то время, когда можно разъединять народы», — сказал президент Ирана, добавив, что отмена виз для граждан других стран — это подход политического новичка.

Роухани также назвал ложью заявления правительства США о том, что Вашингтон выступает только против правительства Исламской Республики и считает дружественным народ Ирана.

Президент США Дональд Трамп подписал 27 января правительственное распоряжение о приостановке приема беженцев и ввел 120-дневный запрет на выдачу виз для въезда в США лицам, прибывающим из Ирана, Ирака, Ливии, Сомали, Судана, Сирии и Йемена.

Иран 29 января вызвал посла Швейцарии, который представляет интересы Вашингтона, чтобы выразить протест в связи с указом Трампа.