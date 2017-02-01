 

Сиявуш Новрузов: «По вечерам мне поступают звонки, как во время «арабской весны»

 

«По вечерам на мой телефон поступают звонки из-за границы. С точки зрения информационной безопасности этот вопрос должен быть расследован». Как передает Report, об этом на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса сказал председатель комитета по общественным объединениям и религиозным структурам Сиявуш Новрузов.  

Сиявуш Новрузов почему-то связал это с «арабской весной», напомнив, что в то время также поступали непонятные звонки из-за границы.

«В то время на телефоны многих людей приходили звонки, которые затем обрывались. Это проверка. Прошу руководство Милли Меджлиса расследовать данный вопрос»,  сказал депутат.

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