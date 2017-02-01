Аслан Исмаилов о коррупционном списке Ганимата Захида

Накануне haqqin.az опубликовал статью, в которой говорилось о финансировании некоторыми азербайджанскими чиновниками оппозиционных СМИ, в частности, печатного органа Партии Народного фронта Азербайджана – газеты «Азадлыг» и одноименного сайта газеты.

В статье, в частности, был приведен эпизод, в котором говорилось о сотрудничестве главного редактора газеты «Азадлыг» Ганимата Захида с адвокатом Асланом Исмаиловым.

Ганимат Захид и адвокат Аслан Исмаилов договорились об освещении проблемы братьев Зульфугарлы за большое денежное вознаграждение. Однако полученные суммы денег были присвоены Ганиматом Захидом и журналистом Шахвеледом Чобаноглы, а дальнейшая публикация статей была приостановлена.

В своем заявлении, направленном в редакцию haqqin.az, Аслан Исмаилов говорит, что он действительно долгие годы защищал интересы бизнесменов братьев Зульфугарлы и «предпринял для этого все возможное».

«На сайте Haqqın.az озвучен ряд тяжких обвинений в адрес сотрудников газеты «Азадлыг» и некоторых высокопоставленных чиновников. Я не собирался выражать свое отношение по этому поводу. Однако упоминание моего имени в этой статье и привлечение меня к грязным играм вынудили меня ответить.

Заявляю, что я и вправду долгое время защищал интересы братьев Зульфугарлы, у которых насильно отобрали собственность, и не жалел сил для этого.

В этом деле я не боялся ничего. Однако, в отличие от некоторых непорядочных людей, я никогда не занимался незаконными делами. Просто под давлением властей братья Зульфугарлы отказались от моих услуг, и у меня просто не было прав защищать их и говорить об их проблемах. В противном случае я бы продолжал защищать их и сегодня.

Те, кто по горло погряз в грязи, пытаются сегодня бросить грязь в меня. В отличие от них, я не граблю страну, прячась в тени человека, которого они обливали грязью в 1989 году в газете «Бакинский рабочий». Я всегда говорил и буду говорить правду. Я посетил похороны матери Ганимата Захида не из-за своих близких отношений с этим журналистом, а в знак протеста против несправедливости со стороны властей.

Точно так же в знак протеста против давления на движение ReAL я принимал участие в их мероприятиях. В отличие от тех, кто подготовил эту статью, я не продавал свои убеждения за деньги и впредь останусь рядом с теми, кто столкнулся с несправедливостью».