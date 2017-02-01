 

Россия следит за учениями НАТО в Черном море

 

Российские военные следят за черноморскими учениями НАТО, сообщил в среду министр обороны РФ Сергей Шойгу, передает Интерфакс.

"Вы знаете о том, что на учения в Черное море вошла и продолжает входить большая группировка кораблей. Решением Генерального штаба и командующего Южным военным округом все действия по контролю за заходом этой группировки и ее работой в Черном море, естественно, приняты. В настоящее время мы видим и контролируем все, что там происходит", - сказал Шойгу на селекторном совещании в Минобороны РФ.

"Надеемся, что учения пройдут в максимально безопасной среде, без каких-то вызовов в отношении Российской Федерации. Во всяком случае, мы к этим вызовам готовы", - заявил он.

Военно-морские учения НАТО стартуют 1 февраля в Черном море. В маневрах под названием "Щит моря" участвуют Болгария, Канада, Греция, Румыния, Испания, США, Турция, а также Украина. Задействованы 16 кораблей и судов, в том числе до восьми фрегатов и корветов управляемого ракетного оружия, одна подводная лодка, 10 самолетов, около 3 тысяч военнослужащих.

Учения "Щит моря" продлятся до 10 февраля. Они станут первыми из 50 учений, запланированных НАТО на 2017 год.

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