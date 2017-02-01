 

Этибар Пирвердиев о коррупционном списке Ганимата Захида

Автор: Отдел информации 

"Публикация ничем не обоснованной информации на линках http://haqqin.az/news/91453 и http://virtualaz.org/bugun/88574 без соответствующей проверки противоречит нормативно-правовым актам Азербайджанской Республики и журналистской профессии». Об этом говорится в письме пресс-службы ОАО «Азерэнержи», поступившем в редакции haqqin.az и virtualaz.org.

«С уверенностью заявляем, что данная информация абсолютно ложная и носит клеветнический характер, для того чтобы запутать общественное мнение.

Требуем официального опровержения этой информации на данных сайтах, принесения официальных извинений и применения серьезных мер в отношении ваших сотрудников, допустивших распространение информации, нанесшей вред деловой репутации сотрудников ОАО «Азерэнержи», обеспечивающего энергетическую безопасность страны и являющегося крупнейшей структурой по производству и передаче электроэнергии в стране.

В противном случае, с нашей стороны будут предприняты соответствующие шаги для рассмотрения этих противоречащих журналистской профессии действий в юридической плоскости»,  говорится в заявлении.

Напомним, накануне на сайте haqqin.az была опубликована информация, свидетельствующая о финансировании некоторыми азербайджанскими чиновниками оппозиционных СМИ, в частности, печатного органа Партии Народного фронта Азербайджана — газеты «Азадлыг» и одноименного сайта газеты. В числе прочего в статье говорилось о том, что представители главы ОАО «Азерэнержи» Э.Пирвердиева встречались с Ганиматом Захидом в Москве и Киеве и передавали ему требуемые суммы денег для прекращения публикации критических статей.

2066 просмотров


Старости
Ильхам Алиев: «Чиновники не должны допускать высокомерия»
Ильхам Алиев: «Чиновники не должны допускать высокомерия»
Наша погода
Сегодня 1° / -1°
2 Фев 3° / -1°
3 Фев 5° / 0°
4 Фев 7° / 2°

Наши деньги
1 USD   =   1.92 AZN
1 EUR   =   2.0719 AZN
1 RUB   =   0.0319 AZN


Новостная лента

Скорая помощь на вездеходе Баку во власти снега
Иран испытал баллистическую ракету
Этибар Пирвердиев о коррупционном списке Ганимата Захида
И Китай испытал баллистическую ракету
Потенциальных террористов обязали носить электронные браслеты В Германии
Россия следит за учениями НАТО в Черном море
Аслан Исмаилов о коррупционном списке Ганимата Захида
Сиявуш Новрузов: «По вечерам мне поступают звонки, как во время «арабской весны»
Роухани обвинил США в нарушении международного права
Инвалиды II и III группы будут считаться трудоспособными
Сопредседатели Минской группы готовят встречу Мамедъярова и Налбандяна
Грузины требуют обнародовать договор с «Газпромом» Акция в Тбилиси
Морозы в Баку сохранятся
Донецк остался без воды
В США объявили о возможной коалиции с Россией против ИГИЛ
Гражданин Азербайджана убил соотечественника и явился с повинной
Турция потратит полмиллиарда на модернизацию своих танков
На юге Афганистана боевики обстреляли город
МИД Ирана об испытаниях баллистических ракет
Совбез Турции об урегулировании в Сирии
В Нефтчале нашли тело пропавшего нефтяника фото; обновлено 15:22
Транспортно-коммунальный коллапс в Баку
Спецоперация СГБ: уничтожены террористы обновлено
Украина возглавила Совбез ООН
В России автобус замерз на пути в Баку