Этибар Пирвердиев о коррупционном списке Ганимата Захида

"Публикация ничем не обоснованной информации на линках http://haqqin.az/news/91453 и http://virtualaz.org/bugun/88574 без соответствующей проверки противоречит нормативно-правовым актам Азербайджанской Республики и журналистской профессии». Об этом говорится в письме пресс-службы ОАО «Азерэнержи», поступившем в редакции haqqin.az и virtualaz.org.

«С уверенностью заявляем, что данная информация абсолютно ложная и носит клеветнический характер, для того чтобы запутать общественное мнение.

Требуем официального опровержения этой информации на данных сайтах, принесения официальных извинений и применения серьезных мер в отношении ваших сотрудников, допустивших распространение информации, нанесшей вред деловой репутации сотрудников ОАО «Азерэнержи», обеспечивающего энергетическую безопасность страны и являющегося крупнейшей структурой по производству и передаче электроэнергии в стране.

В противном случае, с нашей стороны будут предприняты соответствующие шаги для рассмотрения этих противоречащих журналистской профессии действий в юридической плоскости», — говорится в заявлении.

Напомним, накануне на сайте haqqin.az была опубликована информация, свидетельствующая о финансировании некоторыми азербайджанскими чиновниками оппозиционных СМИ, в частности, печатного органа Партии Народного фронта Азербайджана — газеты «Азадлыг» и одноименного сайта газеты. В числе прочего в статье говорилось о том, что представители главы ОАО «Азерэнержи» Э.Пирвердиева встречались с Ганиматом Захидом в Москве и Киеве и передавали ему требуемые суммы денег для прекращения публикации критических статей.