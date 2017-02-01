Иран испытал баллистическую ракету

Глава минобороны Ирана подтвердил, что страна провела испытание баллистической ракеты средней дальности, сообщает агентство Tasnim в своем Twitter.

«Министр обороны подтверждает новое испытание ракеты Ираном», — заявило агентство.

Ранее сообщалось, что в воскресенье, 29 января, Иран провел испытания баллистической ракеты средней дальности. Испытательный пуск был произведен в окрестностях города Семнан в 225 км от Тегерана. Ракета пролетела примерно 966 км перед тем, как взорваться.

Принятая в июле 2015 года резолюция Совета Безопасности ООН 2231 призывает Иран не проводить подобные испытания.