 

Скорая помощь на вездеходе Баку во власти снега

Автор: Джейхун Наджафов, отдел социума 

В Баку могут заработать кареты Скорой помощи – вездеходы. Об этом haqqin.az заявил главный врач Станции скорой и неотложной медицинской помощи города Баку Рауф Нагиев.

По его словам, это станет необходимостью, если частота снегопадов в Баку увеличится, ведь скорая помощь должна прибыть при любой погоде.

«За последние дни с начала снегопадов, в Баку с различными травмами за неотложной помощью обратились 13 человек, из которых 9 были госпитализированы, остальным была оказана помощь на месте», - заявил Рауф Нагиев.

По его словам, скорая помощь технически готова на выезд даже при условии сильных снегопадов и обледенения дорог.

«У нас есть машины с усиленной тягой, военные внедорожники, а при выпадении снега выше 40 см. на выезд могут быть отправлены специальные машины на гусеничном ходу», подчеркнул Нагиев.

Главврач Станции скорой и неотложной медицинской помощи города Баку отмечает, что население в связи с ухудшением погоды «с пониманием отнеслось к работе Скорой помощи». Во всяком случае, снизилось количество не экстренных вызовов.

«В обычные дни количество вызовов скорой составляло около 2 тыс, но в последние два дня – 1800», - сообщил он.

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