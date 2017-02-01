 

Убитый в Сургуте азербайджанец оказался криминальным авторитетом

 

Накануне haqqin.az сообщил об убийстве в центре Сургута гражданина Азербайджана. Теперь же выяснилось, что убитым является местный криминальный авторитет.

Согласно информации Report, в городе Сургут в "Кафе Русь" прошло собрание ("сходка") азербайджанских криминальных авторитетов. Между ними возник конфликт, в результате которого выстрелом в голову был убит житель Агдамского района Сиявуш Зейналов, 1971 года рождения. После этого убийца вышел из кафе и скрылся с места происшествия.

Тело С.Зейналова рейсом Москва-Баку отправлено днем в Баку. 

Правоохранительные органы России проводят расследование.

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