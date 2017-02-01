«Надо продумать механизмы минимизации ущерба, ведь Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) покупает бензин марок Premium Euro-95 и Super Euro-98 за валюту. Государство должно хотя бы амортизировать расходы и свести к минимуму риск роста цены на топливо. А сравнивать стоимость горючего в Азербайджане и других странах не стоит, все-таки у нас разный уровень жизни и доходов». Так эксперт по транспортным вопросам Азер Аллахверанов прокомментировал в беседе с haqqin.az повышение цен на бензин.

Напомним, с 1 февраля в Азербайджане повысилась стоимость одного литра бензина марки Premium Euro-95 (до 1,15 маната) и Super Euro-98 (1,20 маната). Подорожание объясняется повышением курса доллара, ведь стоимость импортируемых марок автомобильного бензина устанавливается в свободном порядке.

По мнению Азера Аллахверанова, подорожание, конечно же, окажет влияние как минимум на уклад жизни людей: «Уже сейчас владельцы машин, использующих Ai-95 и Ai-98, стали меньше эксплуатировать свое транспортное средство. В обозримом будущем это может привести к подорожанию услуг такси, развоза товаров и т.д.».

«Я не понимаю логику тех, кто говорит, что эти марки бензина используют только владельцы дорогих авто. Это абсолютно не так», — заявил Аллахверанов.

«В Азербайджане зарегистрировано около 1 миллиона 400 тысяч машин, — продолжил эксперт. — Из них около 1 млн 100 тысяч — легковые. Примерно 300-400 тысяч авто — старые. При этом SOCAR закупает около 50 тысяч тонн горючего марок Ai-95 и Ai-98. Значит, заливают этот бензин не только в автомобили дорогих марок».

По словам Аллахверанова, даже относительно недорогие японские машины стоимостью в 10-15 тысяч манатов, согласно техпаспорту, должны ездить на Ai-95. А дорогих машин типа Jaguar, Ferrari, Maserati, Bentley и т.д. в Азербайджане не так много, как кажется, их всего около 3-4 тысяч.

В итоге, как отмечает эксперт, получается, что уже второе за месяц повышение цен на бензин затронет как минимум 50-70 тысяч автомобилистов, а опосредовано через них коснется и населения.

«Именно поэтому, повторю, призываю государство свести к минимуму риск повышения цены на топливо и помочь SOCAR амортизировать расходы», — заявил эксперт.