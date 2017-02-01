Назарбаев готовит инициативы по Карабаху

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подготовит новые инициативы по урегулированию карабахской проблемы. Об этом haqqin.az заявил депутат казахстанского парламента Ахан Бижанов.

«Казахстан намерен усилить свою посредническую деятельность в решении карабахского вопроса. Существование этой проблемы беспокоит Астану и сужает ее дипломатическое поле в отношениях как с Арменией, так и с Азербайджаном.

Азербайджан — наша братская страна, а с Арменией мы являемся партнерами в рамках интеграционных проектов. Поэтому Казахстан будет стараться помочь в решении карабахской проблемы», — сказал А.Бижанов.