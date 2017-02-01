По вине Эльдара Махмудова сгорел еще один дом в Баку

Накануне утром в Хатаинском районе Баку на первом этаже 13-этажного жилого здания произошел пожар. Как сообщает сайт МЧС, 30 человек были эвакуированы, шестеро отравившихся угарным газом госпитализированы. Огнем были повреждены все электрокабели с первого до последнего этажа и электрический щит на первом этаже.

По словам жильцов дома, ЖСК Rahat həyat сдал этот дом в эксплуатацию еще пять лет назад, однако здание до сих пор не газифицировано. Зимой электропроводка в доме нередко не выдерживает нагрузки.

«Когда нам продавали квартиры в этом доме, обещали в трехмесячный срок провести газ. С каждого владельца квартиры даже собрали по 400 манатов на установку газовых счетчиков. Но, так как дом не принят государственной комиссией, проводить газ в наше здание запретили. А электропроводка не справляется с нагрузкой», - рассказал Захир Садигов.

В этом доме проживают почти 200 семей, а оба блока до сих пор обнесены забором, что в случае ЧП осложняет эвакуацию.

Так и случилось накануне утром: пожарные с трудом смогли заехать во двор. В результате несколько человек отравились газом.

«Начальник ЖСК Вугар Агаев был близким человеком экс-министра национальной безопасности Эльдара Махмудова, занимался всеми строительными проектами бывшего министра. После того как генерала сняли с должности, В.Агаев сбежал за границу. В данное время его заменяют два человека, которых мы вообще не знаем. Известно только, что один из них – гражданин России. Агаев сбежал, а мы, обманутые им люди, страдаем из-за его проделок», - жалуется другой житель этого дома по имени Азер.

Почему-то в многоэтажном здании в эксплуатацию сдан лишь один лифт, остальные не работают. И это тоже стало причиной того, что была затруднена эвакуация жильцов. Жильцы говорят, что такими действиями руководство кооператива пытается вызвать недовольство властями среди жильцов дома.

Между тем для строительства дома руководители ЖСК взяли многомиллионный кредит в Zaminbank. Часть этих денег была присвоена, так как водопровод, канализация, благоустройство двора проводились за счет жильцов.

После сегодняшнего пожара электропроводку в доме можно будет восстановить не раньше чем через месяц. И этот зимний месяц жильцы злополучного дома должны будут провести как беженцы в домах своих родных и близких.

Отметим, что по делу МНБ Вугар Агаев признан потерпевшим, хотя он участвовал в махинациях Эльдара Махмудова, контролируя весь строительный бизнес бывшего министра. Как заявил В.Агаев на следствии по делу, он познакомился с экс-министром, когда строил ему роскошную виллу.

Позже Эльдар Махмудов поручил В.Агаеву и строительство бизнес-центра «Глобус». Отношения между Э.Махмудовым и В.Агаевым испортились, когда всесильный министр решил стать компаньоном строительного магната в проекте по постройке коттеджного поселка «Белые волны» на проспекте Нобеля. Когда В.Агаев осмелился отказать министру, тот отобрал у бизнесмена несколько гектаров земли, где планировалось построить коттеджный поселок. В.Агаев утверждает, что Э.Махмудов до сих пор не заплатил ему три миллиона манатов за постройку виллы и бизнес-центра.

Он также утверждает, что из-за этого был вынужден все продать и сбежать в США. Когда Э.Махмудова сняли с должности, В.Агаев вернулся и решил продолжить свои проекты в Баку, где в Хатаинском районе он хотел построить новостройки на месте уничтоженных зеленых насаждений. Однако сейчас появилась информация о том, что он вновь сбежал из Азербайджана.