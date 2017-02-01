Что Нахид Багиров заявил президенту И.Алиеву?

«Ассоциация туризма Азербайджана ориентировалась на политику президента Азербайджана Ильхама Алиева по развитию ненефтяного сектора в Азербайджане. Внимание, оказанное главой государства туристическому сектору, реформы, проводимые в стране, дали серьезный толчок развитию туристического сектора», — заявил глава Ассоциации туризма Азербайджана Нахид Багиров на конференции, посвященной итогам третьего года реализации Государственной программы по социально-экономическому развитию регионов Азербайджанской Республики в 2014-2018 годах». Конференция проходила под председательством президента Азербайджана Ильхама Алиева.

По его словам, основанная в 2009 году Ассоциация насчитывает свыше 150 турфирм и свыше 100 отелей. Ассоциация координирует деятельность этих компаний и отелей.

Как сказал Нахид Багиров, Ассоциация туризма оказывает услуги экскурсоводов для туристов и впервые в Азербайджане открыла Бакинское экскурсионное бюро для подготовки экскурсоводов. Бюро оказывает экскурсионные услуги на различных языках туристам в Баку и регионах Азербайджана.

Глава Ассоциации туризма Азербайджана отметил, что указы и распоряжения президента Азербайджана Ильхама Алиева по развитию туризма позволили создать более благоприятные условия для развития туризма в стране.

В качестве примера Н.Багиров привел упрощение выдачи виз в Бакинском аэропорту для граждан ряда государств, что значительно повысило приток туристов в Азербайджан: «Так, по сравнению с 2015 годом в 2016 году в два раза увеличилось количество туристов из Иордании, в 3,2 раза – из Кувейта, в 5,5 раз – из Катара, в 10 раз – из Саудовской Аравии и Омана, в 22 раза – из ОАЭ, в 30 раз – из Ирака».

Особо отметил Н.Багиров распоряжение главы Азербайджана Ильхама Алиева «О дополнительных мерах по развитию туризма в Азербайджане», которое предусматривает организацию шопинг-фестиваля в Баку, создание новых авиарейсов в Азербайджан, новых туристических зон, развитие пляжного туризма, обеспечение быстрого пересечения границы иностранцами, другие важные вопросы в сфере туризма.

Также руководитель Ассоциации отметил стремительное развитие туризма в регионах Азербайджана.

Проведение в Азербайджане конкурса «Евровидение», Международного джаз-фестиваля, Европейских игр, «Формулы-1» дало возможность представить всему миру историю, культуру, гостеприимство азербайджанского народа, отметил Н.Багиров.

В своем выступлении он также рассказал о тех шагах, которые предпринимает Ассоциация по дальнейшему развитию турсектора в Азербайджане.

Н.Багиров также заявил, что Ассоциация постоянно работает над повышением качества предоставляемых услуг.