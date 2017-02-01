Еще один месседж посла Элина Сулейманова администрации Трампа

31 января посол Азербайджана в США Элин Сулейманов выступил перед преподавателями и студентами Программы Южной и Центральной Азии американского Национального университета обороны, специализирующегося на предоставлении высшего образования и тренинг-услуг для сотрудников соответствующих структур США в области обороны и безопасности на стратегическом уровне, сообщили haqqin.az в Посольстве Азербайджана в США.

Отметив в своем выступлении стратегическое географическое расположение Азербайджана, посол остановил свое внимание на сопряженности этого фактора как с определенными вызовами и трудностями, так и преимуществами и большими возможностями.

По словам Э.Сулейманова, Азербайджан — единственная страна, которая проводит на евразийском пространстве независимую политику.

Посол, отметив непонятную в определенной степени политику, проводимую западными странами, заявил, что Азербайджан ожидает от своих партнеров, в том числе и от официального Вашингтона, проведения прагматичной внешней политики.

Дипломат отметил, что развитие отношений с Азербайджаном, населенным в основном мусульманами и проводящим передовую и просвещенную политику, соответствует национальным интересам США, и эти отношения дадут свои плоды в борьбе с экстремизмом и терроризмом.

К сожалению, сказал посол, этим отношениям в последние годы не придавалось должного значения, напротив, Азербайджан был подвергнут безосновательному и предвзятому давлению.