 

Сюзан Джагинян и Орхан Набиев возглавили Секретариат Бакинской платформы

Автор: Отдел информации 

Начали работу Секретариат и интернет-ресурсы Платформы для мира между Арменией и Азербайджаном, говорится в сообщении Секретариата Платформы.

Платформа для мира между Арменией и Азербайджаном создана группой армянских и азербайджанских гражданских активистов 6 декабря 2016 года. Основная цель Платформы заключается в том, чтобы внести вклад в процесс мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

Для более эффективного выполнения предстоящих перед Платформой задач был создан ее Секретариат.

Сокоординаторами Секретариата Платформы со стороны Армении назначена Сюзан Джагинян, со стороны Азербайджана – Орхан Набиев.

В то же время созданы сайт Платформы, а также ее страницы в Facebook и Twitter (http://www.arm-azpeace.com;https://www.facebook.com/Arm-azPeace; https://twitter.com/ArmAzpeace).

Информацию о деятельности Платформы для мира между Арменией и Азербайджаном можно получить с этих ресурсов.

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