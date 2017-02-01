 

Бои вокруг Пальмиры

 

Сирийская армия заставила боевиков террористической группировки «Исламское государство» отступить от авиабазы Т-4 (90 км к югу от Пальмиры) на 25 километров, сообщает ливанский телеканал «Аль-Маядин».

По данным телеканала, правительственным войскам удалось обеспечить контроль над территорией в 25 километров вглубь линии фронта к югу относительно авиабазы Т-4 и столько же вдоль линии фронта.

Армия САР на востоке провинции Хомс вторую неделю продолжает контрнаступление в направлении Пальмиры. За минувшие сутки удалось вернуть контроль над районами Бир-Фидда, Мазраа-Фидда и Западный Каср-эль-Хайр.

В конце декабря сирийская армия была вынуждена оставить Пальмиру после масштабного штурма города террористами ИГ. Вновь захватив город, боевики продвинулись в сторону Хомса на 90 километров по пустыне, заняв господствующие высоты, нефтяные и газовые поля Шаэр и Джазаль, ряд деревень в окрестностях Пальмиры.

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