По меньшей мере пять человек погибли в результате обрушения строящегося шестиэтажного здания в индийском штате Уттар-Прадеш, до 40 человек остаются под завалами, сообщает агентство ANI со ссылкой на местные власти, передает РИА Новости.

Инцидент произошел в среду на окраине города Канпур. На месте работают служащие Национальных сил реагирования на чрезвычайные ситуации.

К настоящему времени из-под завалов спасены три человека. По данным местных властей, под обломками могут находиться 30-40 человек.

Причины происшествия расследуются, по предварительным данным, обрушение здание, строящегося около года, могло произойти из-за слабого фундамента.