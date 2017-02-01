Кто же в Армении не знает, что Рита Саргсян не только первая леди государства, но и крутая бизнесвумен. Ну а что, пример мужа заразителен, вот она и обзавелась не только выгодным дельцем, но и свитой. Правда, если у ее благоверного это советники и помощники из олигархов и криминальных авторитетов, то эскорт Риты - из представителей богемы. Певцы, актеры, композиторы и даже танцоры, преимущественно молодые и не обиженные внешностью, окружают первую леди на всех официальных и светских мероприятиях, куда она по статусу может быть допущена.

В Степанакерте была Консерватория?

Супруга Саргсяна принимает самое активное участие в разнообразных культурных мероприятиях. И не просто принимает, а зачастую и сама является их организатором. Хотя до недавних пор, а точнее, до второго президентского срока Саргсяна, Рита не проявляла такую энергию и не была столь медийной.

Видимо, к второму саргсяновскому сроку она несколько заскучала, да и амбиции взыграли, и Р.Саргсян решила примерить на себя имидж публичной личности.

В отличие от своей предшественницы, Беллы Кочарян, Рита не стала довольствоваться ежемесячными визитами в сопровождении гостелевидения в детские дома и приюты для престарелых, ей хотелось большей известности, большей шумихи вокруг себя.

А где легче всего засветиться на весь мир, как не в искусстве? И вот уже в ее официальной биографии появляется отсутствовавшая до этого профессия, причем ни больше ни меньше – композитор (?!) Правда, где именно она училась, указывать все же постеснялись. Может, еще и потому, что в Армении есть только одна консерватория, и ее выпускники, тем более с композиторским дипломом, все друг друга знают. Ну и, чтобы избежать всевозможных эксцессов с дотошными журналистами, простенько написали: «Окончив Степанакертскую среднюю школу N 3, Рита Александровна получила музыкальное образование и работала в детском саду как учитель музыки.» При этом господа креативщики первой леди переписывали ее биографию настолько впопыхах, что допустили грамматическую ошибку на ее странице в официальном сайте президента Армении (рис 1).

Официально ставшая коллегой Вебера и Шнитке, Рита Саргсян взялась курировать всю культурную жизнь Армении. Взялась она, правда, весьма своеобразно: принялась устраивать концерты различных поп-групп. Выставки, классическая музыка, литература ее не интересовали, а значит, не должны были интересовать и министерство культуры.

Эскорт первой леди

Бах с Рахманиновым побоку, зато «Иванушки Интернейшенл», Александр Серов, Сосо Павлиашвили, Дима Билан отныне стали регулярно выступать в Армении, и не иначе как под патронатом первой леди. После концертов Рита в обязательном порядке устраивала со звездами 90-х посиделки в своих любимых ресторанах и клубах Еревана.

Однако визиты российских звезд, вероятно, обходились казне слишком дорого, и тогда она переключилась исключительно на отечественную эстраду. Именно с тех пор и начала формироваться ее так называемая свита. Естественно, все, кому улыбнулось счастье попасть в ее эскорт, мгновенно становились самыми востребованными и популярными по версии армянских глянцевых журналов, многие из которых также курирует жена президента.

Таким образом дочь прапорщика Саши Дадаяна стала главной светской львицей страны. Ее фото не сходит с обложек глянцевых журналов, она снимает сама про себя фильмы и даже успевает завести официального фаворита в лице молодого аранжировщика Авета Барсегяна. Сама Саргсян называет свою дружбу с молодым человеком «творческим сотрудничеством».

Слухи, правда, ходили разные, и даже кое-что просочилось в СМИ, но Риту это ничуть не смутило, тем более что все провокационные публикации моментально исчезли со страниц чересчур смелых изданий.

Армянская богема

Так что Рита как ни в чем не бывало продолжает будоражить армянскую общественность своим экстравагантным вмешательством в сферу искусства.

Не стоит перечислять все ее гениальные культурные реформы, однако недавнее новшество, внедренное в театральное искусство страны, повергло интеллигенцию буквально в шок. Итак, в городе Ванадзор (Кировакан) существует один из самых любимых, пожалуй, армянским зрителем Государственный драматический театр имени Ованеса Абеляна. Театр до последнего времени радовал зрителя блестящими постановками классики, в чем была немалая заслуга его бессменного директора Ованеса Чахмахчяна. Но знаменитый режиссер имел неосторожность публично поддержать повстанческую группу «Сасна Црер», за что незамедлительно лишился должности…

В объявленном Минкультуры конкурсе на оказавшееся вакантным место директора претендовали довольно известные в театральном мире Армении деятели. Но, к изумлению армянских театралов, труппу драмтеатра возглавила 36-летняя подружка жены Саргсяна - Агнесса Шахназарян. Особа, надо сказать, известная армянской общественности исключительно тем, что является представителем той самой свиты первой леди, которая ни на шаг не отходит от нее на клубных тусовках. К театральному миру приятельница Риты имеет такое же отношение, как сама Рита к сочинению музыки. Про профессиональную деятельность нового директора театра журналистам удалось выяснить лишь то, что до этого она являлась совладелицей салонов красоты в Москве…

В заключение хотелось бы вспомнить слова еще одной закадычной подруги первой леди Армении - уже бывшего министра культуры Асмик Погосян, которая однажды выдала: «Скоро мы представим совсем новую, феноменальную страницу культурной Армении, которая перевернет представления об армянском искусстве и потрясёт всю мировую общественность».

Судя по всему, Рита Саргсян собирается воплотить в жизнь сногшибательное обещание своей наперсницы. По крайней мере, потрясений от ее реформ в культурной жизни Армении действительно хоть отбавляй.