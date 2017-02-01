На востоке Украины не стихают бои. По состоянию на 14:00 на Донбассе двое военных Вооруженных сил Украины погибли и еще двое получили ранения. Об этом сообщает пресс-центр штаба Антитеррористической операции в социальной сети Facebook.

"Противник продолжает обстрелы украинских позиций в Авдеевке, вблизи шахты Бутовка, Песках, Водяном, Марьинке, Красногоровке и Новогригоровке, применяя реактивные системы залпового огня, танки, артиллерию, минометы и стрелковое оружие. По предварительной информации, по состоянию на 14.00 среди украинских защитников есть потери. Двое военнослужащих погибли и двое ранены", - подчеркнули в пресс-центре.