Октай Асадов раскритиковал депутатов за отсутствие в Милли Меджлисе

Председатель Милли Меджлиса Октай Асадов предупредил депутатов об ответственности за прогулы заседаний.

Как сообщает Report, на сегодняшнем пленарном заседании парламента О.Асадов подчеркнул, что депутаты обязаны присутствовать на заседаниях Милли Меджлиса.

"Как нам быть? Мы должны регистрировать всех и во второй половине дня? Кто-то заявляет, что у него срочное дело, кто-то - встреча. Если ты избран депутатом, значит твоя работа здесь и местом встречи должен быть Милли Меджлис", - сказал он.

О.Асадов призвал депутатов быть ответственнее в вопросах дисциплины.