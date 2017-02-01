 

Иран отказался закупать вооружение в России

 

Глава иранского министерства обороны Хосейн Дехган заявил, что власти страны ничего из вооружений у РФ не приобретали, за исключением зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-300.

«Необходимости в других системах противовоздушной обороны (ПВО) дальнего радиуса действия у нас нет, закупать их мы больше не планируем», — сказал министр в интервью агентству Тасним.

Ранее он заявлял, что Иран заинтересован в приобретении российских боевых самолетов. «В повестке дня министерства обороны значатся консультации с Россией на тему покупки самолетов „Сухой“. Нам нужно укреплять ВВС», — заявил он в августе прошлого года. Какова судьба этих переговоров, Дехган сегодня не пояснил.

С-300 были поставлены Ирану в 2016 году. После отмены западных санкций, введенных из-за ядерной программы, в силе до 2020 года остается эмбарго на поставку «режиму аятолл» наступательных вооружений, включая танки и истребители.

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